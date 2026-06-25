ハナマルキは、日本イタリア料理協会とコラボレーションし、6月15日から7月5日まで東京都内のイタリアンレストラン3店舗で「液体塩こうじ・イタリアンレストランフェア」を実施している。同社の「液体塩こうじ」と各店の特徴を生かしたオリジナルメニューを期間限定で提供する。提供店舗は「ピアットスズキ」（港区麻布十番、鈴木弥平シェフ）、「クリマ・ディ・トスカーナ」（文京区本郷、佐藤真一シェフ）、「リストランテ