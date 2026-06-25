JR西日本によりますと、きょう（25日）午前９時４２分頃、JR伯備線の井倉駅～方谷駅間で落石を知らせる警報が鳴動したため、午前10時10分現在、【備中高梁駅～新見駅間】で運転を見合わせています。 運転再開見込みは未定で、現在状況を確認中です。このため、岡山・倉敷方面⇒新見行きの普通列車は備中高梁駅での折り返し運転を行うということです。 また、一部運転を取りやめる列車が出ています。 【伯備線】 備