25日7時半ごろ、青森県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。気象庁は、さらに大きな地震に注意を呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は発表しないと説明しました。気象庁によりますと、25日午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり、青森県階上町で震度6強、八戸市で震度6弱の揺れを観測したほか、北海道から伊豆諸島にかけての広い範囲で揺れを観測しました。気象庁は会見で、さらに大きな地震に注意を