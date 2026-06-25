台風7号と8号が日本列島に近づいています。北陸地方への直接の影響は少ない見通しですが、梅雨前線が刺激されることによる大雨に注意が必要です。台風後の天気についても説明します。台風接近前の雨に注意台風が接近する前に日本海を低気圧が北東に進み、一方梅雨前線が北上して大雨のおそれがあります。26日(金)福井県嶺南地方全域と福井県陵北地方・石川県・富山県の山間部では24時間で50〜100mmの雨が予想されています。梅雨前