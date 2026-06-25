八戸市と階上町を管轄する消防本部によりますと、午前8時までに八戸市と階上町で「避難中に階段で転倒した」「家の中で物が落ちてきた」などの通報が5件あり、複数人が病院に搬送されたということです。けがの程度は今のところわかっていません。また八戸市内で「地震で家庭用の灯油タンクが倒れて灯油が漏れた」などといった通報が4件寄せられているということです。このほか「自宅の鍵が開かない」という通報もありすでに対応に