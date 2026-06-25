震度6強を観測した青森県階上町の役場によりますと、これまでに20代女性1人が避難時に階段から転倒しケガをしたということです。このほか、町内の住宅に設置している灯油のホームタンクが倒れるほか、電線の垂れ下がりや墓の倒壊などの被害報告があるということです。担当者によりますと、役場内では棚やテレビが倒れたということで、「揺れが始まってから数秒後に大きな揺れになり、20秒ほど大きな揺れが続き、おさまった後も小さ