きょう午前7時30分ごろ、青森県で最大震度6強を観測する強い地震がありました。【写真を見る】【青森で震度6強】地震発生時の青森・八戸市、岩手・盛岡市などの様子青森・八戸市、岩手・盛岡市の地震発生時の様子です。青森・八戸市の民家の中とみられる視聴者提供の映像では、ガタガタと音が響き、天井の電飾が横に大きく揺れている様子が確認できます。また、壁の写真が落ちて床に散乱しています。新青森駅では、駅の外に避難し