JR東日本によりますと、地震の影響で、東北新幹線は全線で運転を見合わせていましたが、東京駅と仙台駅との間の上下線は午前9時半に運転を再開しました。仙台駅と新青森駅との間の上下線については、水沢江刺駅と新青森駅間で設備点検の必要があり、午後1時ごろに運転を再開する見込みだということです。また、秋田新幹線も全線で見合わせていましたが、午前9時50分現在、盛岡駅と秋田駅間のみ運転を再開しています。東京駅から盛