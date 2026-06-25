アメリカのトランプ大統領はNATO=北大西洋条約機構のルッテ事務総長と会談し、ヨーロッパ各国がイラン攻撃に協力しなかったことに改めて強い不満を示しました。トランプ大統領「イタリアには失望したし、イギリスにも失望した。スターマー首相は去るが、彼には多くの問題があった。ドイツにもフランスにも失望した。その他の多くの国もそうだし、スペインはひどい有様だ」トランプ大統領はNATOのルッテ事務総長との会談で、ヨーロ