「ツインズ−ドジャース」（２４日、ミネアポリス）大谷翔平投手が６回５安打３失点、８奪三振で８勝目の権利を得た。メジャー自己最速１６３・７キロ計測するなど、１６０キロ超を１６球も投じた。１−３の三回に自らの適時打など３点を奪って逆転。すると、ア・リーグトップの２５本塁打を放っている２番・バクストンから始まった三回は３者連続三振。前の回から４者連続三振とした。さらに四回も三者凡退。ベンチに戻る