2025年の1年間に全国の警察に届け出があった行方不明者は8万486人にのぼったことが、警察庁のまとめで分かりました。警察庁によりますと、2025年の行方不明者は前の年より2077人減って8万486人にのぼり、男女別では男性が5万918人、女性が2万9568人で、男性の割合が高い傾向が続いています。年齢別では10代が最も多く、10代と20代で全体の約4割を占めています。また原因や動機別では、認知症を含む病気などが最も多く、認知症によ