元お笑いコンビ「尼神インター」の誠子（37）が24日、自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。「登山をはじめました」と報告。「奈良の畝傍山は大和三山のひとつです。山は色んな音がするからたのしいです。頂上から眺める橿原の街がやさしかった。木の根の階段かっこいい」とつづった。この報告に、ファンからは「めっちゃかわいい」「心の中でそっと応援しています」「畝傍山って登れるんですか！？」などのコメント