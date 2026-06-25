政府は新たな成長戦略でAIや半導体、核融合発電など17の戦略分野に2040年度までに370兆円以上を官民で投資する計画をとりまとめました。【映像】戦略17分野に投資総額370兆円超高市総理大臣「行き過ぎた緊縮志向と未来への投資不足の流れを断ち切り、こうした技術を有する方々の社会実装、新たな市場獲得の挑戦を全力で後押ししてまいります」24日の日本成長戦略会議で示された計画では、データセンターや自動車などに不可欠な