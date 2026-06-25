「ツインズ−ドジャース」（２４日、ミネアポリス）大谷翔平投手が珍しくマウンド上からＡＢＳチャレンジを要求する場面があった。二回２死二、三塁。クライドラーに対してカウント１−１からの３球目。真ん中低めへのスイーパーがボールと判定された。すると、大谷が頭を叩いてＡＢＳチャレンジを要求。ラッシングが首を振ってミットを下げながら「低い」というジェスチャーをしたが、判定が覆ってストライクとなった。