アメリカのAI企業アンソロピックは中国のIT大手アリババが生成AI「クロード」の能力を不正に引き出したと主張していることがわかった。ロイター通信によると、アンソロピックがアメリカ上院議員に宛てた書簡では、アリババとその傘下のAI研究所に関係するグループが、ことし4月22日から6月5日にかけて、不正アカウントを使い、生成AI「クロード」と2880万回を超えるやり取りを行ったとされている。アンソロピックは、高性能なAIの