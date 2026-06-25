TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）が25日、放送を休止した。この日午前7時30分ごろ、青森県三八上北で震度6強の地震があり、TBSは同時間に放送していた「THE TIME，」から続けて地震関連情報を報道。「ラヴィット！」が始まる午前8時を迎えると、江藤愛アナウンサーが「時刻は午前8時です。時刻は午前8時になりました。『ラヴィット！』の時間ですが、引き続き地震の情報をお伝えします」と呼びかけた。午前9時20分になる