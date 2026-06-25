２５日午前７時３０分ころに岩手県沖で発生した地震の影響で、東北新幹線の東京ー新青森駅間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前９時３０分に東京ー仙台駅間で、運転を再開しました。仙台ー新青森駅間は、午後１時ころの再開を見込んでいます。また秋田新幹線は、地震の影響で、東京ー盛岡駅間の上下線で運転を見合わせていますが、午後１時ころ運転再開を見込んでいるということです。山形新幹線