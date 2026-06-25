国の隔離政策によって元患者たちが大きな差別を受けたハンセン病問題への理解を深めてもらおうと、いま三重県庁（津市）の県民ホールでパネル展が開かれています。このパネル展は、国が定める6月22日の「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」にあわせて毎年開かれているものです。会場には、パネル13点と資料、冊子などが展示されていて、国の隔離政策によって生まれた激しい差別や元患者らによる闘い、三重県での当時