三重県では、25日夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨が降り、警報級の大雨となる可能性があります。土砂災害や、低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒してください。活発化した梅雨前線が三重県付近に北上する見込みです。今後予想される1時間降水量は、多い所で、北中部で30ミリ、南部50ミリとなっています。25日夕方までに予想される24時間降水量は、多い所で北中部180ミリ、南部200ミリです。その後、25日夕方から26日夕方ま