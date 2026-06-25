ダイハツとの協業で生まれた軽商用バンの実力派トヨタは2026年6月4日、軽商用車「ピクシスバン」ガソリン車の一部改良を実施し、同日より発売しました。ピクシスバンは、ダイハツの軽商用バン「ハイゼットカーゴ」のOEM供給を受け、2011年に誕生したモデルです。現行モデルは通算2代目にあたり、ベース車と同様に2021年12月にフルモデルチェンジを実施しました。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがトヨタの新型「軽“ス