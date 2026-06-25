北中米Ｗ杯１次リーグＣ組最終戦で、モロッコはハイチ戦（米国・アトランタ）に４―２と逆転勝ちし突破を決めた。モロッコはまさかの先制を許す。今大会２試合ノーゴールで未勝利のハイチに対して前半１０分、ＦＷレニー・ジョセフ（フェレンツバロシュ）に先制点を許す。しかし、モロッコもすかさず反撃。同３９分に主将のＤＦアシュラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）が、相手ＧＫのこぼれ球を左足で押し込んで追いつい