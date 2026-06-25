【モデルプレス＝2026/06/25】俳優の高橋一生、水上恒司、斎藤工がW主演を務めるPrime Original新ドラマシリーズ『犯罪者』（7月17日より世界独占配信）より追加キャスト4人が解禁された。【写真】25歳STARTOジュニアら、ミュージカルでの扮装ビジュアル◆高橋一生・水上恒司・斎藤工W主演ドラマ「犯罪者」本作は、白昼の駅前広場で4人が刺殺される通り魔事件が発生したところから物語が始まる。犯人は事件直後、薬物中毒が原因で