2026年北中米ワールドカップ（W杯）のグループステージで、アルゼンチン代表のリオネル・メッシ（38）が異次元のパフォーマンスを披露。 アルジェリア戦、オーストリア戦での大躍進により、W杯の歴史における主要な個人通算記録を塗り替え、前人未到の「単独トップ」へと登り詰めた。 【リオネル・メッシが今大会で樹立した前人未到の金字塔】 W杯通算最多得点：18ゴール（歴代単独1位