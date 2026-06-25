秋田朝日放送 25日7時30分ごろに起きた地震の影響で運転を見合わせていた秋田新幹線の盛岡～秋田駅間は運転を再開しました。この区間で折返し運転を行っていて、遅れが出ています。 秋田新幹線の東京～盛岡駅間は運転を見合わせています。運転再開見込は立っていません。 秋田新幹線「こまち１３号・５１号・５２号・５６号」は、地震の影響で、盛岡～秋田駅間で運休となっています。