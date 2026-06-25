◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第３戦南アフリカ―韓国（２４日、モンテレイ競技場）１１大会連続１２度目出場の韓国（ＦＩＦＡランク２５位）は、４大会ぶり４度目出場の南アフリカ（同６０位）と対戦した。韓国はエースＦＷ孫興民（ソン・フンミン、ロサンゼルスＦＣ）が今大会初めて先発メンバーから外れた。孫は第２戦・メキシコ戦でシュート０本に終わり、２試合連続で無得点に終わっていた。Ａ組はメキシコが