ベルギーを訪問中の天皇陛下は、今回のオランダ・ベルギー訪問で両国と交流を深めたことに加え、「次の世代へ橋渡しもできた」と振り返られました。陛下は「非常にくつろいだ雰囲気の中で、それぞれの国の王族の方々と本当に親しく話をすることができて、より交流を深めることができたような感じがいたします」と述べられました。日本時間の24日夜、陛下は南部のナミュール市で2週間に及ぶオランダとベルギー訪問を振り返り、「（