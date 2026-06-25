ホンダ（上）と日産自動車のロゴホンダと日産自動車が、次世代車の中核部品となる電子制御ユニット（ECU）を共通化する方向で最終調整に入ったことが25日、分かった。共同開発でコストを抑える狙い。両社の経営統合は昨年2月に破談したが、部品の共通化による協業で関係を強化する。日産が出資している三菱自動車も両社の枠組みに加わり、部品の供給を受ける方針。関係者によると、ホンダと日産は現在は部品の仕様などを議論