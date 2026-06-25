◇ナ・リーグカブス-メッツ（2026年6月24日ニューヨーク）今永昇太投手（32）が24日（日本時間25日）、敵地でのメッツ戦に先発登板し、4―4の5回無死一塁の9番・バティの打席で、一塁走者のユーイングをけん制アウトにした。打者に投げると見せかけての巧みな一塁送球。走者は慌てて戻り、一度は塁審が「セーフ」と判定したがリクエストでジャッジがくつがえり「アウト」となった。今永は前回登板の15日本拠地ロッキー