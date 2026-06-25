中国・北京出身で、東大大学院工学系研究科卒という異色の経歴を持つ女性ピン芸人、いぜん（28）が25日までにXを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会での日本代表の活躍に注目する中国人の様子について言及した。日本代表の活躍は、W杯に出場していない中国でも大きな話題となっており、20日（日本時間21日）のチュニジア戦で4−0の快勝した森保ジャパンに対し、中国のSNS上でもサッカーファンからも称賛の声が相次いだ