牡蠣料理専門店「かき家 こだはる 新橋店」は、2026年7月1日から7日までの期間限定で「こだはる大感謝祭」を開催します。1日5組限定のお得企画6月に実施して大反響だったという企画の第2弾が決定しました。期間中、1日5組限定で、通常814円〜の生牡蠣各種が、およそ95％以上割引になる"サンキュー価格"の39円でお得に食べられます。ホットペッパーからの事前予約が必要です。該当のコースを選んで予約を行ってください（日曜定休）