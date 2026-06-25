本日6月25日（木）の『林修の今知りたいでしょ！』は、「食用油のギモンにすべて答えます！3時間SP」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！日々の食生活になくてはならない食用油。物価高が続くなか、日本の食用油市場は15年前と比べておよそ2倍に拡大し、需要はさらに高まっている。一方で、食用油は種類も多く、それぞれ特徴が異なり、その正しい使い方や選び方が理解できていないことも。そこで今回、国民1