JRによりますと、地震の影響で運転を見合わせている秋田新幹線の盛岡駅－東京駅間は午後1時ごろの運転再開の見通しです。秋田新幹線の秋田駅－盛岡駅間は折り返し運転が行われています。一方、東北新幹線は一部区間で運転を再開しました。東京駅と仙台駅間は午前9時30分ごろに運転を再開しましたが、本数を減らして運転しています。仙台駅と新青森駅間の運転再開は午後1時頃の見込みです。設備点検の状況によっては運