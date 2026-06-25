北里コーポレーションは３日ぶりに反発している。２４日の取引終了後、２９年３月期を最終年度とする中期経営計画（２７年３月期～）を発表した。２９年３月期に売上高３３３億円（２６年３月期は１０９億４７００万円）を達成する目標を掲げており、材料視した買いが集まっている。不妊治療関連製品をはじめ既存領域の競争力を強化するとともに、新規領域で２００億円規模の売り上げを目指し、医薬品やクライ