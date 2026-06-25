ｇｕｍｉが反発している。２４日の取引終了後に、２６年１０月末日時点の株主を対象とした株主優待を実施すると発表しており、好材料視されている。 毎年４月末日時点の株主を対象とした通常の株主優待に加えて、中間期である２６年１０月末日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に一律で５００円分のＱＵＯカードを提供する。なお、来期以降の中間期（１０月末）における株主優待の実施については未定