アドベンチャーは高い。２４日取引終了後、２９年６月期を最終年度とする中期経営計画を発表した。国内市場での利益拡大とグローバル市場での取扱高の成長を図り、最終年度に売上高３２０億円（２５年６月期実績２５３億７０００万円）、営業利益４０億円（同１１億５５００万円の赤字）を目指す。また、株主還元として配当性向３０～４０％、積極的な自社株買いの２つの方針を示した。これを評価した買いが入