住友ベークライトは３日ぶりに反発している。この日、半導体封止材を手掛ける中国グループ会社の蘇州住友電木が生産能力を増強すると発表しており、これを好感した買いが入っている。 生成ＡＩの急速な普及などに伴う中国における半導体需要の拡大に対応するのが目的で、半導体封止用エポキシ樹脂成形材料の生産ラインを追加し、中国での生産能力を約３０％増強する。なお、稼働開始は２８年１２月ごろを予定し