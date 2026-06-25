マクセルは全固体電池の社会実装と市場拡大に向け、産業用ロボットのバックアップ電源モジュールの試験運用を加速。また、宇宙分野やデータセンター向けのビジネスにも注力する構えだ。 ２７年３月期通期の連結営業利益は前期比２６．７％増の１００億円が見込まれており、既存事業の成長に加え、村田製作所から譲受した一次電池事業（マクセルサクラ）が寄与する見通し。また、半導体関連製品や健康・理