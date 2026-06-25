午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１７６、値下がり銘柄数は３２８、変わらずは５２銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に電気機器、ガラス・土石、空運、ゴム製品など。値下がりで目立つのは鉱業、保険、海運など。 出所：MINKABU PRESS