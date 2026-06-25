2021年にアフガニスタンのカブールが陥落した際の実話に基づく映画『Sárkányok Kabul felett（原題）』が、『オペレーション：カブール 極限救出48時間』の邦題で9月11日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかで全国公開されることが決定した。 参考：トム・クルーズのキャリアを辿る『DIGGER／ディガー』新予告トリプルティザーポスターも 2021年8月、米軍はアフガニスタン撤