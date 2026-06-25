韓国警察が、6月3日の全国同時地方選挙の投票用紙不足騒動によって触発された蚕室（チャムシル）開票所封鎖デモの現場で、一人でスポーツ団体職員らの競技場への立ち入りを阻んだ女性の身元を特定した。【写真】韓国の開票所封鎖デモで“星条旗”をなびかせる抗議者6月24日、警察などによると、ソウル松坡（ソンパ）警察署は、今月16日に蚕室開票所封鎖デモ現場で出入口を塞ぎ、スポーツ団体関係者らの立ち入りを妨害した30代女性