25日10時現在の日経平均株価は前日比1875.34円（2.71％）高の7万1050.31円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1176、値下がりは328、変わらずは52と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を666.15円押し上げている。次いで東エレク が431.43円、キオクシア が174.58円、ファストリ が148.84円、太陽誘電 が51.62円と続く。 マイナス寄与度