中国・遼寧省大連市で5月、日本の大手メーカーの中国現地法人の日本人社員2人が中国当局に拘束されていたことが分かった。日本政府によると、2人は日本の大手電機メーカーの現地法人に勤務する日本人の男性社員。社員らは中国が日本への輸出を規制しているレアアース関連製品を加工し、輸出許可のないまま日本に持ち出そうとした疑いがあるという。本件について、中国外交部の郭嘉昆（グオ・ジアクン）報道官は24日の定例記者会見