パキスタン外務省のタヒル・アンドラビ報道官は6月24日、米国とイランの技術的協議が今月30日に再開されると発表しました。カタールとパキスタンは22日、イランと米国の協議調停役として共同声明を発表し、了解覚書に基づき協議プロセスを監督するハイレベル委員会の設置に合意したと明らかにしました。イランメディアの22日付の報道によると、アリー・バゲリ・カニ副外相が率いるイラン技術チームが同日からスイスで米側との技術