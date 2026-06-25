震度6強を観測した青森県階上町にある町立の小中学校は休校となりました。青森県 階上町立 道仏小学校・長根朋子校長「最初に緊急地震速報が鳴ったんです、携帯の。あっと思ったんですが運転中だったので、そのまま走行していました」「その後たぶん横揺れだと思うんですが、車をとめなければいけない程度の揺れは感じませんでした」ーー揺れの強さはどうでしたか？長根朋子校長「車の中で感じたのでさほど強く感じなかったです。