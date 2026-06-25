魚べい・元気寿司・千両（一部店舗）は、土用の丑の日にあわせた持ち帰り限定商品「うな寿司重」を、7月25日（土）・26日（日）の2日間限定で販売する。予約受付は6月25日（木）より開始される。 「うな寿司重」は、香ばしく焼き上げたうなぎを一尾まるごと使用した季節限定商品。ふっくらとした身の食感と香ばしい風味が特長で、うなぎの旨味と酢飯の相性を存分に楽しめる。暑さが本格化するこの時期にぴったりの、食べ応え