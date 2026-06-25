25日午前7時30分ごろに発生した地震で、岩手県では盛岡市などで震度5強の強い揺れを観測しました。岩手町では役場庁舎の天井の剥がれたほか、診療所の窓ガラスの割れる被害があったということです。洋野町では給食センターの1階の床がひび割れたほか、住宅の裏で地割れが見つかっているということです。警察や消防によりますとこれまでのところ、けが人の情報は入っていないということです。