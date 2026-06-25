ＴＢＳでは、７月１４日（火）よる１０時から、松本若菜が主演を務め、佐野勇斗が共演する『君の好きは無敵』がスタートする。完全オリジナルストーリーで描く本作は、キャラクタービジネス業界を舞台に、「かわいい」も「好き」もよくわからない元コンサル・草壁杏奈（松本若菜）と、偏屈変人で訳ありなキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野勇斗）が、たった２人で世界的大人気キャラク