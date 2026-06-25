6月25日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日・明日の天気 今朝は心配されたほどの大雨や線状降水帯の発生はありませんでしたが、日中も断続的に激しく降る恐れがあります。長崎、佐賀、福岡や熊本県北部では発達した雨雲がかかり続け、南部も雨雲の流れ次第で再び雨が強まる見込みです。次の雨のピークは明日の未明から朝にかけてで、梅雨前線が南下するタイミ