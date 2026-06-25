◇ナ・リーグカブス−メッツ（2026年6月24日ニューヨーク）カブスの今永昇太投手（32）が24日（日本時間25日）、メッツ戦Wヘッターの2戦目に先発登板し、5回まで3被弾するなど4失点も、打線が6回に勝ち越し5勝目の権利を得た。2回にアルバレス、ユーイング、4回にビエントスに被弾する苦しい展開。それでも味方打線がしぶとく得点を重ねて、5回終了時点で4-4だったが、6回に勝ち越した。左腕は15日（同16日）のロッキー