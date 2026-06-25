「ツインズ−ドジャース」（２４日、ミネアポリス）大谷翔平投手が逆転を許した直後にタイムリーを放ち、逆転を演出した。１−０の二回に３点を奪われた直後の三回だった。無死二塁から初球のカーブを捉えて中前へ適時打。９日・パイレーツ戦以来、自身１２試合ぶりの適時打となった。ここから打線がつながり、１死満塁からマンシーが同点適時打を放って大谷が生還。さらにコールの犠飛で一気に逆転した。大谷はライアン